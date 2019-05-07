عاجل.. السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:21 ص
أمنية فوزي
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان.
وتبادل الرئيس السيسي التهاني مع قادة وزعماء الوطن العربي والعالم الإسلامي منذ الأمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان.
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