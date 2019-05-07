أزمة في ريال مدريد تحير زيدان بالميركاتو

أشارت شبكة "ABC" عبر تقرير لها، الإثنين، إلى أن الأسماء المتداولة عبر وسائل الإعلام الإسبانية والتي يتوقع رحيلها عن ريال مدريد سوف تُحير الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الأبيض كثيراً خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنه لا أحد يريد مغادرة ريال مدريد في الصيفية، وسيتعين على زيدان والإدارة اختيار اللاعبين للموسم القادم خاصةً أن ردة فعل اللاعبين هي أنهم يريدون المواصلة بعد قسوة هذا الموسم وهذا حال فاييخو، إبراهيم، ماريانو ولوكاس.

وأوضحت أن زيدان قد عاد إلى مقاعد البدلاء في مارس وأراد إحداث ثورة، لكنه أدرك في نفس الوقت أنه لا يمكنه إعارة 10 لاعبين وبيع عشرة آخرين.

وينتظر ميليتاو ورودريجو الذين أصبحو بالفعل لاعبين للفريق في الموسم المقبل، قدوم يوفيتش وبوجبا وهازارد بالإضافة إلى ظهير أيسر حيث سيكون هناك 6 تغييرات من شأنها أن تؤثر في جميع الخطوط.

ويرغب زيدان في الحصول على قائمة قصيرة تضم (22 أو 23) لاعبًا، لهذا السبب سيكون هناك المزيد من الضحايا ويتصدر القائمة كل من جاريث بيل، سيبايوس، ماريانو، إيسكو، يورينتي وريجيليون.