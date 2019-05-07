مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 في السعودية
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:08 ص
Advertisements
Advertisements
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 في السعودية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.
Advertisements
المزيد عن: وقت صلاة الفجر مواقيت الصلاة السعودية مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة مواعيد الاذان صلاة الفجر توقيت الصلاة اوقات الصلاه اوقات الصلاة الفجر السعودية اذان الفجر آذان المغرب
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 05/12/2017 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12/12/2017 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/12/2017 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26/12/2017 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/1/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9/1/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16/1/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30/1/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6/2/2018 في السعودية
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13/2/2018 في السعودية