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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 في مصر

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:04 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 في مصر
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.

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