القبض على صلاح عبدالله في مسلسل "هوجان" بعد خيانته محمد إمام

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد أمام، عدد من مشاهد الاكشن، والاحداث المثيرة.





حيث يجسد الفنان القدير صلاح عبدالله، شخصية "بهلول"، وهو رجل عجوز يتردد على الموالد الشعبية، بصبحة زوجته الشابة، وبلال هوجان الذي تبناه منذ 15 عام، ويشتهر "بهلول"، بالجشع وحبه للمال.





وفي نفس السياق شهدت احداث المسلسل، خيانه "بهلول" لـ"هوجان"، حيث قام بابلاغ الشرطة عنه كشخص ومختل عقليًا قام بتقل كبير عائلة "الوردانيه"، ولكن تفاجئ "بهلول"، باطلاق الاعيرة النارية عليه من عائلة الوردانية، وذلك في نفس اللحظة الذي وصلت فيه قوات الشرطة، لتقوم بالقبض عليهم جميعًا، ويستطيع "هوحان" الهروب.





"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.