شوقي علام: الصيام وقاية وحصانة وتقوية للعبد (فيديو)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:02 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الطاعة باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "يجب أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك".
وأضاف "علام"، خلال برنامج "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090"، أن المؤمن الصادق يستقبل رمضان وفي قلبه وعقله ووجدانه ما فاته من تقصير في رمضان السابق.
وأوضح أن الصيام جُنة؛ أي فيه وقاية وحصانة وتقوية للعبد من مذلات الشيطان، ويجب أن يكون صيامنا عبادة لا عادة، وأن نصوم عن كل ما يغضب المولى عزوجل وليس عن الطعام والشراب فقط.
وأكد مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان مدرسة روحية عظيمة تبني الإنسان من جانبه الأسمى؛ جانب الروح والقلب.
وأضاف "علام"، خلال برنامج "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090"، أن المؤمن الصادق يستقبل رمضان وفي قلبه وعقله ووجدانه ما فاته من تقصير في رمضان السابق.
وأوضح أن الصيام جُنة؛ أي فيه وقاية وحصانة وتقوية للعبد من مذلات الشيطان، ويجب أن يكون صيامنا عبادة لا عادة، وأن نصوم عن كل ما يغضب المولى عزوجل وليس عن الطعام والشراب فقط.
وأكد مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان مدرسة روحية عظيمة تبني الإنسان من جانبه الأسمى؛ جانب الروح والقلب.
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