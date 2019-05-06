طارق شوقي: وزارة التعليم لن تغلق أبوابها كما يشاع
الإثنين 06/مايو/2019 - 11:51 م
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما تم تداوله اليوم الاثنين بشأن تصريحه المنسوب له أن وزارة التربية والتعليم اذا ما لم يتم توفير مبالغ مالية لها سوف تقفل ابوابها، حيث قال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :" وزارة التربية والتعليم لم تغلق ابوابها كما يشاع ويحب أن يروج البعض ".
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن رؤيته لجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري وذلك من خلال منشور له علي فيس بوك.
قال الوزير :"تشرفت ظهر اليوم، السادس من مايو ٢٠١٩، بحضور جلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري برئاسة الزميل والأخ الفاضل د. حسين عيسى، وهي من الجلسات التقليدية في هذا الوقت من كل عام لدراسة أحد مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام القادم.. كانت هذه الجلسة ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاون كامل من السادة النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت، في تقديري، أحد انجح الجلسات على الإطلاق إذ إتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري واللي بدأت في الموازنة السابقة.. وقد كان طبيعياً أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لم هو قادم".
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