طارق شوقي: وزارة التعليم لن تغلق أبوابها كما يشاع

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما تم تداوله اليوم الاثنين بشأن تصريحه المنسوب له أن وزارة التربية والتعليم اذا ما لم يتم توفير مبالغ مالية لها سوف تقفل ابوابها، حيث قال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :" وزارة التربية والتعليم لم تغلق ابوابها كما يشاع ويحب أن يروج البعض ".





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن رؤيته لجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري وذلك من خلال منشور له علي فيس بوك.



