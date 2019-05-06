وزير التعليم يحذر: بنمضي على شيكات والفلوس مش في جيبنا و'الوزارة هتقفل'
الإثنين 06/مايو/2019 - 11:36 م
إسلام شعراوي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي اليوم الاثنين، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأزمات والعقبات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة في الآونة الأخيرة حول "وقوع السيستم" جاءت لعدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت فتم قطعت الخدمة على الطلاب.
وأضاف شوقي:"طلعنا بمعجزة من الأزمة دي ولكن أعصابنا باظت وقتها"، مؤكدًأ على أهمية زيادة اعتمادات موازنة الوزارة للعام المالي 2019/ 2020 لاستكمال منظومة تطوير التعليم، وتابع:"أنا وقّعت على شيكات التابلت والفلوس مش موجودة، ومشروع تطوير التعليم انطلق لكن في النهاية بنمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبنا"، مُحذرًا من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، ومش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، وعايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين"، مؤكدًأ أن مجهودات الوزارة تبذل على قدم وساق حتى يقف النظام التعليمى الجديد على "رجليه" - على حد وصفه من خلال تقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، مؤكدًا أن الصيف الجاري سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة وذلك لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة وبناء قطاع تعليمى جديد للتعامل مع النظام التعليمى المُطور الذى سيتغير شكله تماماً خلال الـ 3 سنوات القادمة.
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