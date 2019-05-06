وزير التعليم يحذر: بنمضي على شيكات والفلوس مش في جيبنا و'الوزارة هتقفل'

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي اليوم الاثنين، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأزمات والعقبات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة في الآونة الأخيرة حول "وقوع السيستم" جاءت لعدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت فتم قطعت الخدمة على الطلاب.





وأضاف شوقي:"طلعنا بمعجزة من الأزمة دي ولكن أعصابنا باظت وقتها"، مؤكدًأ على أهمية زيادة اعتمادات موازنة الوزارة للعام المالي 2019/ 2020 لاستكمال منظومة تطوير التعليم، وتابع:"أنا وقّعت على شيكات التابلت والفلوس مش موجودة، ومشروع تطوير التعليم انطلق لكن في النهاية بنمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبنا"، مُحذرًا من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.



