أشياء يحبها الزوج من زوجته لكن لايبوح بها.. اكتشفيها!

هناك مجموعة من العادات والحركات التي يحبها الزوج من زوجته وينتظرها منها ويجب أن تفعلها الزوجة لعلاقة زوجية ناجحة خالية من المشاكل اليومية:-





- أن تلعب في شعر رأسه أو شعر ذقنه إذا كان ملتحيًا، فالرجل عندها يشعر بالارتياح والاحتواء، وأن زوجته قريبة منه تحتويه وتملّس عليه بلطف، حيث يستلطف العديد من الرجال ذلك، وقد تحرك مشاعره لإقامة علاقة حميمة.





- أن تتدلل الزوجة في حديثها بصوت ناعم وتعبيرات وجه لطيفة، كأنها تدعوه لممارسة علاقة حميمة.





- أن تلبس ملابسَ جميلة وتهتم برائحتها فيفوح منها العطر، وتترك شعرها منسدلاً وبيديها تحرك شعرها تارة لليمين وأخرى لليسار، فالرجال يحبون ذلك ويعتبرونه إشارة لرغبة المرأة في عمل علاقة حميمة.





- أن تجلس بالقرب منه وترفع يده على كتفها وتلقي برأسها على صدره، ويا حبذا إذا صاحب ذلك كلمات رومانسية تهمس بها في أذن زوجها.





- أن تلعب الزوجة في حلمة أذن الزوج؛ فهذا يثيره ويجعله راغبًا في عمل علاقة حميمة.





- أن تزيّن غرفة النوم بالشموع وتربط عينيه برباط وتقبله، ثم تفتح رابطة العين ليُفاجأ بالأجواء الرومانسية ويفهم من قبلة زوجته أنها ترغب فيه.





- أن تأخذ رأس زوجها فتضعه على صدرها، أو تأخذ رأسه على ساقيها ليتمدد، وهي تداعب ملامح وجهه بأصابعها، فالرجال يعشقون ذلك.





- أن تحضر الزوجة القهوة وبدلاً من أن تجلس بجواره على الأريكة، تجلس فوق ساقيه وتحتسي من كوبه الذي يشرب منه.





- أن تقوم بتدليك جسده بزيوت عطرية وتطلب منه أن يفعل معها ذلك.



