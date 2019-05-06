أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن شعوره وقت هدف فنسنت كومباني في شباك ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقي اليوم الإثنين في الدوري الانجليزي.





وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة: "لقد أخبرت كومباني، لا تسدد، ولكنه كان ذكيًا بعدم إتباع تعليماتي. ياله من هدف!".





وتابع: "كومباني يُجسِّد المدافع حقيقي، الحضور الذهني، الشخصية القوية، القيادية، هو استثنائي".





وخطف نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً أمام ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وجاء هدف السيتي الوحيد في شباك ليستر سيتي عن طريق المدافع الصلب فينسنت كومباني بعد تسديدة صاروخية بالدقيقة 70 من عمر المباراة.





ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة.



