ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليستر سيتي

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:30 م
أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليستر سيتي
جوارديولا
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن شعوره وقت هدف فنسنت كومباني في شباك ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقي اليوم الإثنين في الدوري الانجليزي.

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة: "لقد أخبرت كومباني، لا تسدد، ولكنه كان ذكيًا بعدم إتباع تعليماتي. ياله من هدف!".

وتابع: "كومباني يُجسِّد المدافع حقيقي، الحضور الذهني، الشخصية القوية، القيادية، هو استثنائي".

وخطف نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً أمام ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي الوحيد في شباك ليستر سيتي عن طريق المدافع الصلب فينسنت كومباني بعد تسديدة صاروخية بالدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة.

Advertisements
المزيد عن: رياضة اول تعليق من جوارديولا الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
1
x
21:00
0
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
20:30
0
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
1
x
15:00
0
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
1
x
18:00
1
الدحيل - قطر
السد - قطر
2
x
20:45
1
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
1
x
21:00
0
العين - الإمارات