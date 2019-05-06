أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. الملكي يتلقي صدمة كبري والصفقة الكبرى على أعتاب الريال

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نفي آينتراخت فرانكفورت مفاوضات ريال مدريد مع مهاجمه لوكا يوفيتش.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- الـ 50% تُقرب ريال مدريد من حسم كبري صفقاته

تعادل نادي مانشستر يونايتد مع منافسه هدرسفيلد إيجابياً 1-1 مساء أمس الأحد في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز ليفقد الشياطين آمالهم في التواجد بدوري أبطال أوروبا النخسة الماضية.

ولا يزال مستقبل بول بوجبا مع الشياطين غامضاً بشكل كبير وسط اهتمام من الفرنسي زين الدين زيدان بضم اللاعب لصفوف ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية منذ فترة أن عقود بعض نجوم فريق مانشستر يونايتد تنص على انخفاض قيمة راتب كل لاعبٍ منهم بما يعادل 25%، في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فيما شهدت الفترة الأخيرة توتر علاقة بوجبا مع جماهير مانشستر يونايتد وهو الأمر الذي قد يدفع اللاعب للرحيل في الصيف المقبل وأيضاً بعد انخفاض مستواه بشكل ملحوظ.





- نجم ريال مدريد يفتح باب الرحيل

تحدث لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد عن مصيره مع الفريق الملكي قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نجم ريال مدريد عن سعيه الرحيل عن الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي القادم ، مشيراً في الوقت نفسه إلى رغبته في الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده.

ومنح المدير الفني لفريق ريال مدريد لوكاس فاسكيز عدة فرص للمشاركة في الموسم الحالي بعد رحيل كريستيانو رونالدو وتراجع مستوى إيسكو وجاريث بيل وماركو أسينسيو.

وخاض لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد 45 مباراة في جميع المسابقات، ولم يسجل سوى 4 أهداف فقط.

وكشفت تقرير إسبانية عن دخول لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد ضمن الثورة التي يقودها الفرنسي زين الدين زيدان للتغيير داخل قلعة الملكي في الموسم الجديد مما يعني رحيله لأن حظوظه بالمشاركة ستصبح شبه معدومة في الموسم المقبل.





- نابولي يطلب نجم ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين إن الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار لبايرن ميونخ الألماني مطلوب في صفوف نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي يريد بعض الأسماء القوية في الصيف المقبل من أجل المنافسة على لقب الكالتشيو مع يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أن اسم خاميس رودريجيز مطروح في نابولي وقد يتم استعارته من ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء مثل دييجو كوستا، مهاجم اتلتيكو مدريد وماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان مطروحة داخل نابولي لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن خاميس قد ينضم لنابولي الذي يدربه أنشيلوتي ذو العلاقة الرائعة مع الكولومبي بعدما قدم أفضل موسم له مع ريال مدريد 2014-2015 ودربه أيضا في 2017 في بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن خاميس أيضا ينال اهتمام يوفنتوس لضمه في الصيف المقبل.

يشار إلى أن ريال مدريد ينوي بيع خاميس في الصيف المقبل بعدما رفض بايرن ميونخ شراء عقده بعد عامين من الاستعارة مقابل 42 مليون يورو.





- زيدان يختار بديل رونالدو.. والصفقة تقترب مقابل 170 مليون يورو

يخطط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وذلك في فترة الانتقالات الصيفية وذلك من أجل العودة مجدداً للأضواء التي انحصرت عنه مؤخراً.

وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نيمار قد ينتقل إلى ريال مدريد وسط رغبة قوية من زين الدين زيدان للحصول على خدمات اللاعب ويكون هو البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الملكي.

وأوضحت صحيفة "كونفيدينشال" الإسبانية، إن نيمار يريد إعادة النظر في مستقبله لذلك يفضل الرحيل للريال في الصيف المقبل حتى لا يكون "ظل" للفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بند في عقد "نيمار" مع باريس سان جيرمان يسمح له بالرحيل في عام 2020 فقط مقابل 170 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى باريس قادماً من برشلونة بعدما وقع مع النادي الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في عام 2017.





- صدمة كبري في ريال مدريد

نفى مدير الكرة بنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فريدي بوبيتش، وجود أي مفاوضات بين المهاجم الصربي للفريق لوكا يوفيتش ونادي ريال مدريد الإسباني.

وقال بوبيتش لشبكة "اي.اس.بي.ان" التلفزيونية "ليس هناك داع للكذب، حقيقة لم تكن هناك أي محادثات".

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقترب ريال مدريد بشدة من ضم المهاجم الصربي يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن بوبيتش نفى هذا الأمر تماماً.

وأوضح بوبيتش: "هذه التقارير الصحافية أحياناً تكون سابقة لأوانها، بالتأكيد هو لاعب ذو قيمة عالية في السوق".

وكشفت تقارير صحافية في إسبانيا الاسبوع الماضي أن نادي ريال مدريد اشترى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت، والذي تتنافس على ضمه العديد من الأندية الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ايه إس" الإسبانية الرياضية، سيدفع "الملكي" 60 مليون يورو مقابل توقيع لاعب المنتخب الصربي عقد مع الفريق يمتد لستة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني سيحصل على 48 مليون يورو من هذا المبلغ، و ستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش.

وأضافت الصحيفة أنه في حال أكد مسؤولو نادي فرانكفورت الانتقال على النحو المذكور، فإنهم سيكونون بذلك قد حققوا صفقة رابحة للغاية مع يوفيتش، إذ أن نادي فرانكفورت كان فَعَّل قبل أكثر من أسبوعين بند الشراء المنصوص عليه في عقد استعارة يوفيتش من بنفيكا وضم اللاعب إليه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، ولم يفصح النادي عن قيمة صفقة ضم يوفيتش لكنها يُعْتَقَد أنها بلغت نحو سبعة ملايين يورو.

كان يوفيتش انتقل إلى فرانكفورت قادماً من بنفيكا على سبيل الإعارة في صيف عام 2017، وسجل الموسم الماضي ثمانية أهداف في 22 مباراة في الدوري الألماني، فيما ارتفعت حصيلة أهدافه الموسم الحالي إلى 17 هدفاً في البوندسليجا وتسعة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي ، ما رفع أسهمه السوقية بشكل كبير.





- تقارير.. نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحافية إلى رغبة حارس ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، في الرحيل عن الفريق بعد تهميش دوره مؤخراً مع "الملكي" بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق البطولات خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، أن وكيل أعمال نافاس، جورجي مينديز، يبحث عن احتراف لاعبه في السوق الإنجليزي، الذي يرغب في ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وجلس نافاس على مقاعد البدلاء لمدة كبيرة خلال فترة ولاية المدرب السابق سانتياغو سولاري على الرغم من تقديمه أداء جيد مع الميرينجي خلال المواسم الأخيرة، وبعودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مجدداً توقع الجميع عودته مرة أخرى للمشاركة كأساسي ولكن لم يحدث هذا الأمر.

فبعد غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لست جولات متتالية عاد مجددا لحراسة عرين الفريق الملكي، وبهذا يسد الطريق أمام نافاس للعودة والمشاركة من جديد.

ويحظى الحارس البلجيكي بثقة كل من النادي وزيدان وإذا قرر نافاس الذي يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد- الاستمرار مع الفريق سيكون وافق على الجلوس على مقاعد البدلاء بإرادته، ولذا ينبغي أن يقرر الكوستاريكي (31 عاماً) إذا ما كان هذا الأمر يستحق العناء أم لا.

وأضافت الصحيفة أن نافاس لا يرغب في تكرار هذا الموسم مرة أخرى ولعب دور ثانوي، ولذا من الممكن أن يجلب له وكيله خورخي مينديز عرضاً مناسباً.

ومن الممكن أن يكون العرض هو الانضمام لمانشستر يونايتد الذي قد يرحل عن صفوفه العديد من اللاعبين بعد فشل التأهل للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، ومن بين هؤلاء اللاعبين لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني ديفيد دي خيا، ولذا من المحتمل أن يكون نافاس أحد أهداف "الشياطين الحمر" في الفترة المقبلة.



