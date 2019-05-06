15 مرشحا على مقعد نقيب العلميين أبرزهم سيد مشعل

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، والقائم بأعمال نقيب العلميين، إ ن أبرز من ترشحوا على منصب النقيب هم : دكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي ، والدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق ، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية ، والدكتور أحمد عيبة أمين عام نقابة العلميين ، والدكتور محمود عيسى الرئيس الأسبق لهيئة الأرصاد الجوية ، والدكتور أحمد المرحومي أخصائي التحاليل الطبية، ودكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين ، ودكتورة سلوى داهش.





وكان غلق باب الترشح على منصب نقيب العلميين، الجمعة الماضية.



