أبرزها مضاعفة الإعانات الشهرية.. تعرف على جهود بيت الزكاة والصدقات برمضان

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قالت مروة فخري، مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات إن فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اصدر قرارا بمضاعفة الإعانات الشهرية التي تصرف للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.



وأضافت "فخري"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه يتم صرف 44 مليون و600 ألف جنيه شهريا للأسر المحتاجة، ولكن تم مضاعفة الرقم إلى 89 مليون جنيه.



وأشارت إلى أنه تم تجهيز مائدة رحمن في جامعة الأزهر الشريف لكل محتاج حيث يتم توفير 1500 وجبة يوميا، معلقًا: "المائدة شيك جدا وتحفظ كرامة المحتاج".

