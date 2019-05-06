وزير التعليم يعلن عن رؤيته لجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن رؤيته لجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري وذلك من خلال منشور له علي فيس بوك.





وقال الوزير: "تشرفت ظهر اليوم، السادس من مايو ٢٠١٩، بحضور جلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري برئاسة الزميل والأخ الفاضل د. حسين عيسى، وهي من الجلسات التقليدية في هذا الوقت من كل عام لدراسة أحد مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام القادم.. كانت هذه الجلسة ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاون كامل من السادة النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت، في تقديري، أحد انجح الجلسات على الإطلاق إذ إتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري واللي بدأت في الموازنة السابقة.. وقد كان طبيعياً أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لم هو قادم".





وأضاف الوزير: "ولذلك وضحنا للسادة النواب "الحد الأدنى" الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال العمل في ضوء الإلتزامات الواضحة وقد كان هناك إجماع على ضرورة توفير هذه الموازنات وللعلم فإن وزارات الدولة المختلفة ممثلة في هذه الجلسات بما فيها وزارتي التخطيط والمالية واللذين تشاركوا في هذه المداولات.. إن علاقة وزارة التربية والتعليم مع الوزارات الأخرى علاقة تكاملية رائعة وكذلك مع البرلمان المصري. لقد إستقر الرأي الجماعي على ضرورة زيادة الموازنات لضمان إستمرار التطوير وكذلك عقد مؤتمر بين الجهات المعنية للوصول إلى موارد إضافية تضمن إستمرار التطوير للسنوات القادمة".









وأشار الوزير خلال منشور له علي فيس بوك :"لقد استغرقت الجلسة أكثر من 3 ساعات من الحوار الإيجابي المثمر ونود أن نشكر اللجنة بكامل هيئتها على تفهم متطلبات الوزارة في الفترة القادمة وقد أردت مشاركتكم هذه الرؤية "من المنبع" بدلاً من تداول "القيل والقال" في مواقع التواصل بعيداً عن فحوى الموضوع الأساسي.. تدافع الوزارة عن احتياجاتها من منطلق المسؤولية تجاه ابنائنا ومعلمينا وكل أسرة التربية والتعليم وهو شيء ضروري لتقديم أفضل خدمة لملايين من ابنائنا الطلاب.. يسير مشروع التطوير على أكمل وجه والقادم أفضل بإذن الله ولعلنا نعلم أن إعداد هذه الموازنات الكبرى علم كبير تفاصيله معقدة وليست للتداول بلا معلومات كافية أو عن طريق كلمات تقال وتنشر هنا وهناك".



