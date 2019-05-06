موقعة اللقب.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

خطف نادي مانشستر سيتي فوزاً قاتلاً أمام ليستر سيتي مساء اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وجاء هدف السيتي الوحيد في شباك ليستر سيتي عن طريق المدافع الصلب فينسنت كومباني بعد تسديدة صاروخية بالدقيقة 70 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مشواره بالبريميرليج.





ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة متفوقاً على ليفربول بنقطة وحيدة بينما نادي ليستر سيتي يتجمد رصيده عند 51 نقطة بالمركز التاسع.





وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي نادي مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب "فالمر" بالجولة الثامنة والثلاثين يوم الأحد والموافق 12 من الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



