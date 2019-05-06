8 مرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن القائمة الأولية للمرشحين علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.





وكان أغلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو الماضي، علي أن يتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 يونيه 2019، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيه 2019.



