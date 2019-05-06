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8 مرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:16 م
8 مرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية
نقابة المهندسين - صورة أرشيفية
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آيات عامر
 
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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن القائمة الأولية للمرشحين علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.

وكان أغلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو الماضي، علي أن يتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 يونيه 2019، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيه 2019.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق بالنقابة العامة.
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