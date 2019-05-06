العثور على جثة شاب بمياه النيل في حلوان

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب بمياه النيل، بمنطقة حلوان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.





كان ورد بلاغا للعميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من المدعو "عبدالله علاء الدين"، 35 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده، بتغيب شقيقه الأصغر، ويدعى "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، وإشتبه، في اقارب زوجة شقيقه، بأنهم وراء تغيبه.



