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العثور على جثة شاب بمياه النيل في حلوان

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:16 م
العثور على جثة شاب بمياه النيل في حلوان
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سليم الهواري- داليا عادل
 
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يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب بمياه النيل، بمنطقة حلوان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

كان ورد بلاغا للعميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من المدعو "عبدالله علاء الدين"، 35 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده، بتغيب شقيقه الأصغر، ويدعى "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، وإشتبه، في اقارب زوجة شقيقه، بأنهم وراء تغيبه.

وكلف مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين ورود بلاغ أخر بالعثور على جثة شاب بمياه النيل، بدائرة القسم، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، وتبين مطابقة مواصفات صاحب الجثة، لأوصاف المتغيب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم، ويكثف رجال مباحث حلوان جودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة عن وجود شبهة جنئية في وفاته من عدمه، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.
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