تعرف على مواعيد المخابز خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المخابز وتوافر الخبز على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.





وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بالوزارة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وأخرى فرعية بالمديريات لمتابعة حالة الأسواق والحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين.





وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين ووزارة الصحة والطب البيطري، لعمل حملات مشتركة على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من توافر السلع وإبلاغ غرف العمليات بمديريات التموين عن وجود أي نقص من السلع وذلك للتيسير على المواطنين خلال شهر رمضان.





وأوضحت الوزارة أن العمل بالمخابز خلال شهر رمضان، يبدأ منذ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 مساء لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور، حيث يتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما سيتم المرور والتفتيش على جميع المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبز وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش الرغيف إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولا بأول.