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نشرة أخبار منتصف الليل.. ماكرون يعتزم لقاء ترامب على هامش الاحتفال بذكرى معركة نورماندي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:00 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. ماكرون يعتزم لقاء ترامب على هامش الاحتفال بذكرى معركة نورماندي
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السيطرة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة، وماكرون يعتزم لقاء ترامب على هامش الاحتفال بذكرى معركة نورماندي.

 

السيطرة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

 

ماكرون يعتزم لقاء ترامب على هامش الاحتفال بذكرى معركة نورماندي

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية 75 لمعركة نورماندي.

 

مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة رجال أعمال مكسيكية

لقى 14 شخصا مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة كانت تقلهم من مدينة لاس فيغاس الأمريكية باتجاه مونتيري في المكسيك.

 

مصرع 5 حوثيين وجرح آخرون في قصف مدفعي بالبيضاء

لقي 5 حوثيين مصرعهم وجرح آخرون، أمس الإثنين بقصف مدفعي في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، محافظة البيضاء.

 

مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين فى هجومين منفصلين شمال باكستان

أعلن مسؤولون أمنيون فى باكستان، مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين جرّاء تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على قوافل لقوات الأمن فى شمال غربى البلاد.

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