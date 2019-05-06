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الهلال يتصدر مجموعته بعد الفوز على العين الإماراتي

الإثنين 06/مايو/2019 - 10:56 م
الهلال يتصدر مجموعته بعد الفوز على العين الإماراتي
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الفجر السعودي
 
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حقق نادي الهلال نصرًا مستحقًا على نظيره العين الإماراتي بهدف تاريخي مقابل لاشيء في إطار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأحرز هدف الهلال اللاعب هتان باهبري في الثانية الـ 14، فحقق بهذا الهدف إنجازًا فرديًا ليصبح صاحب ثاني أسرع هدف في البطولة الآسيوية، وعزز الفوز بهدف ثان اللاعب محمد الشلهوب في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد الهلال بهذا الفوز ليصبح 12 نقطة متصدرًا المجموعة الثالثة، بينما يقبع العين الإماراتي في المركز الأخير.

وضمن الهلال صدارة المجموعة بغض النظر عن الجولة الأخيرة ضد الدحيل.

وفي حال فوز النادي الأهلي على باختاكور في الجولة الأخيرة، سيتواجه الأهلي والهلال في دور الـ16.
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