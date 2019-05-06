نقابة أسوان تكرم المهندسين المتميزين بحضور النقيب والمحافظ

شهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، حفل تكريم المهندسين المتميزين بالشركات وحملة الماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسوان، بحضور المهندس محمود مغاوري الامين العام، والمهندس مؤمن شفيق امين صندوق النقابة العامة، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني، والمهندس محمد فرج رئيس النقابة الفرعية باسوان واعضاء مجلس نقابة أسوان.





وأعرب ضاحي عن سعادته لتواجده بمحافظة أسوان والتي يتسم أهلها بالطيبة وأكد انها من المحافظات التي تحظي باهتمام كبير علي مر العصور ولها مكانه خاصه عند الجميع لافتا النظر الي انه بسواعد مهندسي مصر وعمالها بني السد العالي ليشهد التاريخ علي بسالة الشعب المصري وقوة ارادة رجاله مضيفا ان مصر تشهد طفره جديدة من طفرات التنمية خلال هذه الفترة والتي يسهم فيها بشكل كبير المهندسين المصريين وهذا مايشهده الجميع في المشروعات العملاقة وشبكة الطرق.



