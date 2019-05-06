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طريقة تحضير كيك الفانيليا الهش في رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 10:59 م
طريقة تحضير كيك الفانيليا الهش في رمضان
كيك الفانيليا الهش
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المقادير:
- 1 و ½ كوب دقيق.
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- 1 كوب سكر.
- 2 بيضة كبيرة.
- ½ ملعقة كبيرة فانيليا.
- ½ كوب حليب.

طريقة التحضير:
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 400 مئوية.

- في قالب الكيك، قومي بتسخين القليل من الزبد مع وضع رشة خفيفة من الدقيق.

- في وعاء امزجي الدقيق و الملح والبيكنج بودر، ثم اضيفي الزبدة وباستخدام المضرب الكهربي على درجة منخفضة  قومي بمزج المكونات.

- اضيفي ملعقة تلو الاخرى من السكر مع الخفق، ثم اضيفي بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق.

- اضيفي الفانيليا و الحليب وابدأي الخفق بدرجة متوسطة.

- ضعي المكونات في قالب الكيك وادخليه الفرن من لمدة 35 دقيقة.

- اخرجي كيك فانيليا من الفرن و اتركيه يبرد ثم قدميه. 
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