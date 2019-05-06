طريقة تحضير كيك الفانيليا الهش في رمضان

المقادير:

- 1 و ½ كوب دقيق.

- ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- 1 كوب سكر.

- 2 بيضة كبيرة.

- ½ ملعقة كبيرة فانيليا.

- ½ كوب حليب.





طريقة التحضير:

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 400 مئوية.





- في قالب الكيك، قومي بتسخين القليل من الزبد مع وضع رشة خفيفة من الدقيق.





- في وعاء امزجي الدقيق و الملح والبيكنج بودر، ثم اضيفي الزبدة وباستخدام المضرب الكهربي على درجة منخفضة قومي بمزج المكونات.





- اضيفي ملعقة تلو الاخرى من السكر مع الخفق، ثم اضيفي بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق.





- اضيفي الفانيليا و الحليب وابدأي الخفق بدرجة متوسطة.





- ضعي المكونات في قالب الكيك وادخليه الفرن من لمدة 35 دقيقة.



