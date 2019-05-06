الهلال يتخطى العين ويعبر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

تخطى نادي الهلال السعودي منافسه العين الإماراتي بهدفين نظيفين مساء اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وجاء هدف الهلال سريعاً في أول دقيقة من المباراة عن طريق لاعبه هتان باهبري بعد انطلاقة من البرازيلي كارلوس إدواردو بشكل فردي رائع ليمنح الكرة لهتان النطلق والذي يُسكن الكرة في الشباك بنجاح.





وسجل البديل محمد الشلهوب هدف ثاني للهلال في مرمى العين الإماراتي الذي يدربه الاسباني كارلوس جاريدو، لتنتهي المباراة بفوز الموج الأزرق بنتيجة 2-0.





وفي نفس المجموعة؛ تعادل نادي لخويا القطري مع استقلال الإيراني بهدف لهدف، فيما يأتي ترتيب المجموعة بعد خوض مباريات الجولة الخامسة كالآتي:





1- الهلال السعودي: 12 نقطة

2- لخويا: 8 نقاط

3- استقلال: 5 نقاط

4- العين: نقطتين





وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي الهلال مع لخويا يوم الإثنين 20 مايو بينما العين الذي ودع البطولة بشكل رسمي سيواجه استقلال على ملعب هزاع بن زايد في نفس اليوم.





ويتأهل نادي الهلال رسمياً بفوزه على العين إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية بصحبة لخويا القطري.



