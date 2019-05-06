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أصالة تتجاهل فجر السعيد: "لا أعرفها ولا يعنيني التعرف عليها"

الإثنين 06/مايو/2019 - 10:57 م
أصالة تتجاهل فجر السعيد: لا أعرفها ولا يعنيني التعرف عليها
أصالة
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الفجر الفني
 
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تجاهلت الفنانة السورية أصالة، الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، رافضة التعليق عليها بشأن حديثها عن طلب أصالة للجنسية المصرية .


وقالت أصالة خلال مقابلة تلفزيونية، ببرنامج ” عائشة شو “ ، الذي تُقدمه الإعلامية عائشة عثمان، ، أنها لا تعرف فجر السعيد، ولا يعني لها التعرف عليها.


ووصفتها أصالة، بأنها من الشخصيات التي تُحب أن تتمسح بالمشاهير، منوهًة إلى أنها لا تحترمها على الإطلاق، لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا تُحب مشاهدة أعمالها.


وأكدت أصالة خلال البرنامج ، أنها تخاف من عدة أشياء منها ” الفقر والفراق والمرض ” ، مشددًة على أنها لا تُحب الفراق إطلاقًا.


وتابعت المطربة السورية، أن المرض أبشع شيء في الحياة، كاشفًة أنها تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وكانت وقتها تخشى من المرض وكانت تشرب الدواء وهذا مخالف لطبيعتها لأنها تتناول فيتامين وليس دواء.
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