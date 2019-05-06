للعروس.. اعرفي فوائد "الفازلين" للبشرة في رمضان

بالرغم من تعدد منتجات ترطيب البشرة، إلا أن معظمها لا يأتي بنتائج فعالة مثلما يفعل الفازلين، وبخاصة مع ساعات الصيام الطويلة، وما تسببه من جفاف الجلد الذي لا تحبذ اختباره أي عروس جديدة.





قررنا أن نُعرفكِ على أهم فوائد الفازلين باعتباره أحد أهم المنتجات التي تمنع جفاف البشرة وتمنحها التألق الدائم:





تنعيم الوجه

لمن لا تعرف، فـ "الفازلين" له دور كبير في تغذية الجلد وترطبيه بشكل جيد، مما يؤدي في النهاية إلى منح البشرة ملسمًا ناعمًا دون سد المسامات مثلما يعتقد البعض خطأً.





تهدئة البشرة

يكفي أن تستخدمي كمية قليلة منه قبل النوم على بشرة نظيفة؛ لضمان عدم التعرض للشمس أو الضوء حتى تحصلين على نتيجة فعالة لبشرتكِ.





ضيفي إلى ذلك أن مداومة استخدامه في هذه الفترة سيخفف من التقشر الناتج عن جفاف البشرة.





علاج حروق الشمس

بالنسبة لمن تعاني من حروق الشمس المستمرة في منطقة الوجه، يمكنكِ استخدام الفازلين بشكل يومي، حيث أنه بالإضافة إلى دوره في منح البشرة الترطيب اللازم نتيجة تأثرها بساعات الصيام الطويلة.





إلا أنه يعمل أيضًا على التخفيف من الآثار الناتجة عن حروق الشمس ويزيل إحمرارها.





يمنع تشقق الشفاه

الفازلين له أيضًا أهمية كبيرة بالنسبة للشفاة، فقط قومي بمزج كمية منه مع السكر أو الملح وضعيها على شفتيكِ حتى تزيلي الخلايا الميتة، ومن ثم الحصول على شفاة وردية.





يقوي الرموش