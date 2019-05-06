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مفتي الجمهورية يكشف حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 10:57 م
مفتي الجمهورية يكشف حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته (فيديو)
المفتي
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أمنية فوزي
 
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أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، قائلًا إن الإنسان جدير به أن يحافظ على صلاة التراويح، ولكن إذا كان هناك عذرًا يمنعه من القيام بهذه الصلاة أو تركها فإنه يستحب له أن يقضي هذه الصلاة حتى لو فات وقتها.

وتابع "علام"، خلال ظهوره بـ فيديو نشرته "دار الإفتاء المصرية" على اليوتيوب، اليوم الإثنين،: "وقتها هو وقت رمضان أو الليلة التي يصلي فيها، فإن فاتت هذه الليلة يستحب له أن يقضي صلاة التراويح، على خلاف ما ذهب إليه أهل العلم، والله أعلم".
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