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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي القاتل على ليستر

الإثنين 06/مايو/2019 - 10:53 م
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي القاتل على ليستر
مانشستر سيتي وليستر سيتي
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أحمد عصام
 
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :- 

1- مانشستر سيتي 95 نقطة.
2- ليفربول 94 نقطة.
3- تشيلسي 71 نقطة.
4- توتنهام هوتسبير 70 نقطة.
5- أرسنال 67 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 66.
7- ولفرهامبتون 57 نقطة.
8- إيفرتون 53 نقطة.
9- ليستر سيتي 51 نقطة.
10- واتفورد 50 نقطة.
11- وست هام 49 نقطة.
12- كريستال بالاس 46 نقطة.
13- بورنموث 45 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
15- بيرنلي 40 نقطة.
16- ساوثهامبتون 38 نقطة.
17- برايتون 36 نقطة.
18- كارديف سيتي 31 نقطة.
19- فولهام 26 نقطة.
20- هيدرسفيلد تاون 15 نقطة.

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