بعد خطأ إخراجي في GOT.. بيتر ميمي استرها علينا يارب
الإثنين 06/مايو/2019 - 10:52 م
شيماء عطية
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سخر المخرج الشاب بيتر ميمي من الخطأ الإخراجي الذي ظهر في رابع حلقات الموسم الثامن من مسلسل "صراع العروش"، حيث تواجد كوب شراب من ستاربكس على منضدة بأحد مشاهد الحلقة، مؤكدًا أن الأعمال العظيمة دائمًا ما تشهد أخطاء تافهة، وأعماله مثال حي على ذلك.
وكتب "بيتر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كوباية Starbucks في جيم أول ثرونس، دايما الأعمال الكبيرة العظيمة ديه بتبقى فيها أخطاء تافهة، اسألوني أنا، استر علينا يارب وإحنا أول يوم عرض النهاردة".
وينتظر المخرج بيتر ميمي اليوم ردود أفعال الجمهور بعد عرض أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل "كلبش" والذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة.
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