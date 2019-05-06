صاروخية كومباني تقضي على أحلام صلاح وليفربول في التتويج بالبريمير ليج

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل فينسينت كومباني مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، وذلك بعد تسديدة صاروخية على يسار شمايكل حارس مرمى فريق ليستر سيتي.





وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 94 نقطة.





ويلتقي فريق السيتي ضد برايتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج، بينما يستضيف فريق ليفربول منافسه ولفرهامبتون على ملعب الانفيلد.



