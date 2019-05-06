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جاكوار E-Pace الجديدة تحصل على نسخة "Chequered Flag" الرياضية (صور)

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:59 م
جاكوار E-Pace الجديدة تحصل على نسخة Chequered Flag الرياضية (صور)
نسخة Chequered Flag من جاكوار E-Pace
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قامت شركة جاكوار البريطانية، بالكشف عن نسخة Chequered Flag من سيارتها E-Pace، كفئة رياضية مظهرية.

تأتي فئة E-Pace Chequered Flag بفروقات بسيطة في تصميم الواجهة الأمامية تشمل الشبك المتقاطع، كما تحمل الواجهة الخلفية مشتت هواء سفلي رياضي، ولكنها ستتميز بشعار علم السباقات المتقاطع في نهاية الرفارف الأمامية وعلى عتبات الأبواب.

في الداخل ستحمل السيارة نظام معلوماتي يدعم الهواتف الذكية، إضافة لنظام جاكوار Smart Settings المدعوم بالذكاء الصناعي لتعلم عادات وتفضيلات السائق.

حافظت جاكوار على محركات الفئات الأساسية لأجل E-Pace Chequered Flag التي ستتوفر بمحركي ديزل إلى جانب محركي بنزين سعة 2.0 لتر ينتجان 197 حصان أو 245 حصان، وستأتي جميع الفئات بنظام الدفع الكلي للعجلات.
جاكوار E-Pace الجديدة تحصل على نسخة "Chequered Flag" الرياضية (صور)
جاكوار E-Pace الجديدة تحصل على نسخة "Chequered Flag" الرياضية (صور)
جاكوار E-Pace الجديدة تحصل على نسخة "Chequered Flag" الرياضية (صور)
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