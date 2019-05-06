"كشريدة" يهدد مشاركة نجم الزمالك في بطولة أمم إفريقيا

جاء تألق وجدي كشريدة الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنجم الساحلي التونسي في الفترة الأخيرة مع ناديه ليهدد انضمام مواطنه حمدي النقاز لاعب الزمالك إلى قائمة نسور قرطاج في أمم افريقيا 2019.





ويفضل الجهاز الفني للمنتخب التونسي مشاركة كشريدة على حساب النقاز بعد تألق الأول في المعسكر الأخير وظهوره بشكل مميز رغم عدم ضمه من قبل إلى قائمة المنتخب التونسي وبروز نجوميته في الفترة الماضية.





ويسعى النقاز لحصد الكونفدرالية الافريقية مع الزمالك وإثبات نفسه لتأكيد جدارته بالمشاركة في بطولة أمم افريقيا وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.





ويرغب النقاز في المشاركة بأمم افريقيا لتكون بوابته للاحتراف في أوروبا خلال الموسم المقبل.





وكان الزمالك قد تعاقد مع النقاز في الموسم الماضي من صفوف النجم الساحلي التونسي مقابل 750 ألف دولار بخلاف قيمة عقد اللاعب.





ويشارك النقاز بشكل ثابت وأساسي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على حساب حازم إمام في الجبهة اليمنى.



