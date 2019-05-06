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دينا: لن أعتزل الرقص حتى لو ابني طلب كدة

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:57 م
دينا: لن أعتزل الرقص حتى لو ابني طلب كدة
دينا
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مريم الشريف
 
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أكدت الراقصة دينا، أنها تعشق الرقص، لافته إلى أنها لا يمكنها إعتزال الرقص حتى لو طلب منها زوجها أو ابنها هذا الأمر.

"دينا" أوضحت خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، أنها شخص يرفض التوجيه، مضيفة: "لو ابنى قالى يا انا يا الرقص مش هشوفك تانى، هقوله مايشوفنيش، لان مينفعش يكره حاجة بحبها".
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