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مايكروسوفت تقدم نصائح مهمة قبل تثبيت ويندوز 10.. تعرف عليها

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:56 م
مايكروسوفت تقدم نصائح مهمة قبل تثبيت ويندوز 10.. تعرف عليها
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أفادت شركة مايكروسوفت بأن بعض الإعدادات والظروف قد تؤدي إلى عدم تثبيت التحديثات الوظيفية الكبرى بشكل تلقائي على الحواسيب، التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

لذا تنصح الشركة الأمريكية قبل تثبيت التحديث الرئيسي القادم (الإصدار 1903) المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري بالتحقق أولا من تثبيت التحديث الرئيسي الأخير، والذي تم طرحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 (الإصدار 1809).

ويمكن للمستخدم معرفة إصدار النظام عن طريق إدخال الأمر winver في نطاق البحث. وإذا كان الإصدار المثبت لا يزال 1803، فينبغي على المستخدم تحميل برنامج Update Assistant، والذي يقوم بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد الانتظار.

ومن جانبها، تنصح بوابة الاتصالات "تيلتاريف" الألمانية بتخصيص وقت كاف للتحديثات الوظيفية الكبيرة، حيث إنها تستغرق من ساعتين إلى خمس ساعات اعتمادا على الحاسوب واتصال شبكة الإنترنت.

ويمكن تجنب رسائل الأخطاء أثناء تثبيت التحديث عن طريق إزالة وحدة تخزين USB الخارجية أو بطاقات SD. ويُفضل أيضا تعطيل برامج مكافحة الفيروسات أو برامج تحسين وتيرة عمل الحاسوب.

ولمزيد من الأمان تنصح البوابة الألمانية بإجراء نسخ احتياطي للبيانات على وسيط تخزين خارجي قبل تثبيت التحديثات الكبيرة. 

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