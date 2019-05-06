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هتان صاحب ثاني أسرع هدف في أبطال آسيا

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:54 م
هتان صاحب ثاني أسرع هدف في أبطال آسيا
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الفجر السعودي
 
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صنف هدف هتان باهبري مهاجم الهلال في شباك ضيفه العين الإماراتي عند الثانية ” 14″ ثاني أسرع هدف يسجل في دوري أبطال آسيا، بعد هدف لاعب لخويا سباستيان سوريا عند الثانية “9” ضد باختاكور 2013م .

وسجل باهبري هدفه بعد أقل من دقيقة من إنطلاقة المواجهة التي جمعت فريقه مع ضيفه الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2019م.

وجاء الهدف من اختراق جيد للبرازيلي كارلوس إدواردو للدفاع الإماراتي ومرر كرة متقنة لم يجد باهبري صعوبة في ايداعها شباك الحارس العيناوي.

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