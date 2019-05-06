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Dell تحذر من وجود ثغرات أمنية في أجهزة اللاب توب الخاصة بها

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:52 م
Dell تحذر من وجود ثغرات أمنية في أجهزة اللاب توب الخاصة بها
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حذرت شركة ديل من وجود ثغرات أمنية ببرنامج Support Assist بالكثير من أجهزة اللاب توب والحواسيب المكتبية الخاصة بها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن برنامج Support Assist، الذي تتمثل مهمته في تثبيت برامج التشغيل المناسبة وتحديثها، ينطوي على ثغرتين أمنيتين تتيحان للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة على الحواسيب.

لذا شددت ديل على ضرورة ترقية البرنامج Support Assist إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن أو أعلى على وجه السرعة.

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المزيد عن: لاب توب شركة ديل الحواسيب المكتبية Support Assist Dell
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