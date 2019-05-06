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بومبيو: أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:51 م
بومبيو: أمريكا ترى نشاطا يشير إلى تصعيد محتمل من جانب إيران
مايك بومبيو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد جاد من قوات النظام الإيرانى".

وقال بومبيو للصحفيين "ما زلنا نرى نشاطا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس فى حال حدوث شىء فعليا".

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