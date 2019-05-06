عمر الشريف.. بطل أولى حلقات "اسم من مصر"







"قرداحى" ترك الإختيار، للمشاهد إذا كان هذا الفنان عمر الشريف، أو يوسف فخر الدين أو أحمد رمزى.

"اسم من مصر" تقديم جورج قرداحى، على قناة الحياة فى تمام التاسعه مساء.

قدم الإعلامى جورج قرداحي، أولى حلقاته اليوم من برنامج "اسم من مصر" عن فنان مصرى وصل إلى العالمية، وحقق نجاح كبير فى أعماله السينمائية مع الفنانة فاتن حمامة، وربطته صداقة وطيدة بالمخرج يوسف شاهين.