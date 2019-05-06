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أمين عام الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوى "إس-400" الروسية

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:41 م
أمين عام الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوى إس-400 الروسية
ينس ستولتنبرج
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وكالات
 
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حذر ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى (ناتو) اليوم الاثنين من عواقب اعتزام تركيا نشر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية في ظل إعلان أمريكا فرض عقوبات على تركيا في حال حدوث ذلك. 

وقال ستولتنبرغ ، خلال مؤتمر صحفي عقد مع وزير الخارجية التركي مولوت كافوسوغلو في أنقرة حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" ، إن الناتو يريد أن يتجنب الظروف التي تؤدي إلى فرض أحد حلفائه عقوبات على آخر.

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