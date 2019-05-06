موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان 2019
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:35 م
Advertisements
Advertisements
ننشر لكم موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.
وقد حددت الإمساكية موعد إفطار أول أيام رمضان وهو على أذان المغرب 6:35 مساء، والعشاء والتراويح 8:01 مساءً. ويصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و23 دقيقة.
- الإمساك في تمام الساعة 03:12 ص.
- الفجر في تمام الساعة 03:32 صباحًا.
- الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحًا.
- العصر في تمام الساعة 3:28 مساءًا.
- المغرب في تمام الساعة 6:35 مساءًا.
- العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءًا.
ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (صلى الله عليه وسلم): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) أما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ). رواه البخاري ومسلم.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.
Advertisements
المزيد عن: موعد الاذان موعد اذان المغرب اليوم موعد اذان المغرب صلاة المغرب رمضان 2019 اول رمضان المغرب آذان المغرب