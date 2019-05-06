موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان 2019

ننشر لكم موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.





وقد حددت الإمساكية موعد إفطار أول أيام رمضان وهو على أذان المغرب 6:35 مساء، والعشاء والتراويح 8:01 مساءً. ويصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و23 دقيقة.





- الإمساك في تمام الساعة 03:12 ص.





- الفجر في تمام الساعة 03:32 صباحًا.





- الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحًا .





- العصر في تمام الساعة 3:28 مساءًا.





- المغرب في تمام الساعة 6:35 مساءًا .





- العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءًا.





ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (صلى الله عليه وسلم): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) أما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.



