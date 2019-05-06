شاهد.. صلاة التروايح لليوم الأول من شهر رمضان بمسجد الحسين في القاهرة

رصدت عدسة "الفجر"، صلاة التراويح، لليوم الأول من شهر رمضان، بمسجد الحسين بالقاهرة.



واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسِعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.





وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.



