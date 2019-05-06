جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبعد صمود الهدنة مع حماس

قال تقييم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين: "كانت حماس والجهاد الإسلامي على استعداد لإنهاء القتال، الأحد، لكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب في نقل رسالة مفادها أن إسرائيل تخشى القتال أثناء مسابقة الأغنية الأوروبية"، يوروفيجن.





وأضاف تقييم المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية "دون تعزيز الجهود الإقليمية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فإن الهدوء الذي تحقق لن يدوم طويلاً" حسب ما نقلت قناة "i24" العبرية، الناطقة بالعربية اليوم الإثنين.





وتوسطت مصر في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، فجر اليوم الإثنين، بحسب ما قال مسؤول في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة وآخر في حركة الجهاد الإسلامي.





وتسبب التصعيد الأخير في مقتل 25 فلسطينياً، بينهم 9 على الأقل ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، و4 أشخاص في الجانب الإسرائيلي.





وأُطلق نحو 690 صاروخاً من قطاع غزة على إسرائيل، واعترض الدفاع الجوي الإسرائيلي أكثر من 240 منها، وفق القناة.





وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رد باستهداف دبّاباته وطائراته نحو 350 موقعاً لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي".

وتضمن الاتفاق، سمح إسرائيل بإدخال أموال قطرية ووقود إلى القطاع، وتسهيل مشاريع لإعادة تطوير البنى التحتية في القطاع في مراحل لاحقة.





ولم تؤكد إسرائيل علناً الاتفاق.





وواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوزه في انتخابات الشهر الماضي، انتقادات بسبب طريقة تعامله مع حماس.





واتهم زعيم المعارضة رئيس الأركان السابق الجنرال بيني غانتس نتانياهو "بالاستسلام" لحماس.

وأضاف أن "كل ما فعله هو وضع الحرب القادمة أمامنا، مرة أخرى".