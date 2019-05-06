مقتل 15 داعشياً في عملية عسكرية في الأنبار بالعراق
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:30 م
وكالات
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أعلنت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل 15 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قيادة عمليات الجزيرة غربي محافظة الأنبار، غرب بغداد.
وأوضحت المصادر أن "قيادة عمليات الجزيرة والقطعات المتحالفة معها تمكنت من قتل 15 من عناصر تنظيم داعش في عمليات شملت مناطق مستنقعات سنيسله وبصاله والكزيز، فضلا عن تدمير أكثر من 10 مضافات".
وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، عمليات عسكرية لتعقب عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد للحد من انتشارهم، خاصة ًفي المناطق المحاذية للحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق.
وأوضحت المصادر أن "قيادة عمليات الجزيرة والقطعات المتحالفة معها تمكنت من قتل 15 من عناصر تنظيم داعش في عمليات شملت مناطق مستنقعات سنيسله وبصاله والكزيز، فضلا عن تدمير أكثر من 10 مضافات".
وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، عمليات عسكرية لتعقب عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد للحد من انتشارهم، خاصة ًفي المناطق المحاذية للحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق.
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