مقتل 15 داعشياً في عملية عسكرية في الأنبار بالعراق

أعلنت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل 15 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قيادة عمليات الجزيرة غربي محافظة الأنبار، غرب بغداد.







وأوضحت المصادر أن "قيادة عمليات الجزيرة والقطعات المتحالفة معها تمكنت من قتل 15 من عناصر تنظيم داعش في عمليات شملت مناطق مستنقعات سنيسله وبصاله والكزيز، فضلا عن تدمير أكثر من 10 مضافات".