"زلزال 92" يحطم منزل محمد رمضان.. وصوت "منير" يعيد الذكريات

عرضت قناة mbc الفضائية، أولى حلقات مسلسل "زلزال"، ودارت أحداثها عام 1992، بظهور شخصية "حربي" محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويذهب إلى منزله بمنطقة "العياط"، ليجد زوجته وأولاده في انتظاره بشوق.









ويظهر الطفل "محمد" أكبر أبناء "حربي" الذي يجسد شخصية محمد رمضان الابن في مرحلة الإعدادية، وهو من عشاق النجم محمد منير، وألبومه الجديد "الطول واللون والحرية" في ذلك الوقت، فيقوم بشرائه وسماعه مع تقليد حركات "الكينج".







