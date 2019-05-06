دنيا سمير غانم تساعد أحمد أمين فى الزواج من حبيبته







"بيلا" قامت بخطة، تمثلت فى مساعدة "بومبا" للطفل الصغير ابن شقيق "سالى" بعدما دخل قفص الأسد، حيث دخل "بومبا" القفص كى ينقذ الطفل ويأخذه بعيدا عن الأسد، وهذا ما جعل "سالى" تعجب به وتشكره على إنقاذه ابن شقيقها.







ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة تلاتة" الفنانة دنيا سمير غانم، ويشاركها الفنان سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

تمكنت "بيلا" والتى تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، من مساعدة "بومبا" المهرج فى السيرك، والذى يقدمه الفنان أحمد أمين من الزواج من حبيبته "سالى" التى كانت تتجاهله بسبب عمله.