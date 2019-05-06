بعد حلقة فيفي عبده.. رامز في الشلال يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تصدر برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه رامز جلال، عبر شاشة ام بي سي مصر، مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته اليوم، بوقوع فيفي عبده ضحية له.









ومن المقرر أن يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم طوال شهر رمضان الكريم.







