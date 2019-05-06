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بعد حلقة فيفي عبده.. رامز في الشلال يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:33 م
بعد حلقة فيفي عبده.. رامز في الشلال يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
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شيماء الشاهيني
 
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تصدر برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه رامز جلال، عبر شاشة ام بي سي مصر، مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته اليوم، بوقوع فيفي عبده ضحية له.



ومن المقرر أن يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم طوال شهر رمضان الكريم.



وتعتمد فكرة المقلب على إيهام ضيف الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا، ليحاول السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إليها يفاجئ بأنها تغرق هي أيضًا، ووسط ذلك تظهر له غوريلا يتضح في النهاية أنها رامز جلال.

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