شابان يعتديان على صياد لسرقة 18 ألف جنيه وسلاح ناري ببني سويف
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:28 م
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
Advertisements
أعتديا "شابان" على "صياد" بالضرب بعصا محدثين إصابته وسرقه سلاح ناري ومبلغ 18 ألف و500 جنيه كانت بحوزته، بقرية قمن العروس، التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغًا بإصابة "شاب" فى العقد الثالث من العمر، بكدمه ونزيف بالمخ، فى مشاجرة مع آخرين، وتم نقله إلي مستشفى بنى سويف الجامعي.
وبالإنتقال والفحص، وبسؤال المصاب "مختار س.ع.ج" 23 سنة، فلاح، مقيم قرية قمن العروس، دائرة المركز، أقر أنه أثناء تواجده صحبة المدعو "صديق س.خ.أ" 29 سنة، صياد، مقيم بذات العنوان، بأرض زراعية بقرية كفر أبجيج، دائرة المركز، فوجئ بقيام شخصان ملثمان بالتعدي عليه بالضرب بعصا محدثين إصابته وسرقه مبلغ 18 ألف و500 جنيه كانت بحوزته.
وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين إتفاق المصاب بعرض وبيع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار للمصاب، مقابل 12 ألف جنيه، فقام الأخير بالاتفاق مع كلا من: "حمادة ج.خ.م" 26 سنة، فلاح، و"محمد س.ع.ر" 30 سنة، فلاح، سابق اتهامه في قضية "شروع في قتل" مقيمان قرية قمن العروس، دائرة المركز، على التعدي على المصاب والاستيلاء منه على السلاح الناري دون دفع ثمة مبالغ مالية وتنفيذًا لهذا الاتفاق، حضر المتهمان وقاما بالتعدي عليه بالضرب بعصا والاستيلاء منه على السلاح النارى.
تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشد الأخير عن السلاح الناري وهو عبارة بندقية آلية، وتم ضبطها والتحفظ على المتهمين والسلاح النارى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7905 جنح مركز الواسطى.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغًا بإصابة "شاب" فى العقد الثالث من العمر، بكدمه ونزيف بالمخ، فى مشاجرة مع آخرين، وتم نقله إلي مستشفى بنى سويف الجامعي.
وبالإنتقال والفحص، وبسؤال المصاب "مختار س.ع.ج" 23 سنة، فلاح، مقيم قرية قمن العروس، دائرة المركز، أقر أنه أثناء تواجده صحبة المدعو "صديق س.خ.أ" 29 سنة، صياد، مقيم بذات العنوان، بأرض زراعية بقرية كفر أبجيج، دائرة المركز، فوجئ بقيام شخصان ملثمان بالتعدي عليه بالضرب بعصا محدثين إصابته وسرقه مبلغ 18 ألف و500 جنيه كانت بحوزته.
وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين إتفاق المصاب بعرض وبيع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار للمصاب، مقابل 12 ألف جنيه، فقام الأخير بالاتفاق مع كلا من: "حمادة ج.خ.م" 26 سنة، فلاح، و"محمد س.ع.ر" 30 سنة، فلاح، سابق اتهامه في قضية "شروع في قتل" مقيمان قرية قمن العروس، دائرة المركز، على التعدي على المصاب والاستيلاء منه على السلاح الناري دون دفع ثمة مبالغ مالية وتنفيذًا لهذا الاتفاق، حضر المتهمان وقاما بالتعدي عليه بالضرب بعصا والاستيلاء منه على السلاح النارى.
تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشد الأخير عن السلاح الناري وهو عبارة بندقية آلية، وتم ضبطها والتحفظ على المتهمين والسلاح النارى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7905 جنح مركز الواسطى.
Advertisements
المزيد عن: مصر مساعد وزير الداخليه اخبار
- إصابة عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بشبرا الخيمة
- إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بسبب ري الأرض بقليوب
- حبس 5 كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح في بني سويف
- ضبط بندقية خرطوش و12 طلقة في حملة أمنية ببني سويف
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الدرجات النارية والـ"توك توك" ببني سويف
- "حيلة غريبة".. شاب يفتعل تعدي 3 أشخاص عليه وإحراق سيارته في بني سويف