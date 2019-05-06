أجويرو وسيلفا وستيرلينج يقودون السيتي في مواجهة ليستر

أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة ليستر سيتي في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.

أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة ليستر سيتي في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.