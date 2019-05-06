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سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات أول أيام شهر رمضان الكريم 6/5/2019

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:31 م
سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات أول أيام شهر رمضان الكريم 6/5/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، أول أيام الرمضان بعد أن تراجع خلال تعاملات أمس، ليصبح سعر الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
17.11 جنيه للشراء 
17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
17.15 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
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