ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسين الجسمي يُهدي الجمهور أنشودة "قلبي اطمأن" (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:28 م
حسين الجسمي يُهدي الجمهور أنشودة قلبي اطمأن (فيديو)
حسين الجسمي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أنشودة “قلبي اطمأن” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أنشودة “قلبي اطمأن” من كلمات وألحان سيف فاضل، توزيع Emre Mogulcok مكساج وماستر محمد عصمت.

وأرفق الجسمي فيديو الأنشودة بتعليق خاص بالشهر الفضيل حيث كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “كلّنا كالغيث للغير .. ما دامت الدنيا بخير”.

وبعد إطلاق الدعاء تلقى حسين الجسمي عددًا كبيرًا من الرسائل التي تمنى له فيها محبوه رمضان مبارك ودوام الصحة والعافية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات