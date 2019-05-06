حسين الجسمي يُهدي الجمهور أنشودة "قلبي اطمأن" (فيديو)

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أنشودة “قلبي اطمأن” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





أنشودة “قلبي اطمأن” من كلمات وألحان سيف فاضل، توزيع Emre Mogulcok مكساج وماستر محمد عصمت.





وأرفق الجسمي فيديو الأنشودة بتعليق خاص بالشهر الفضيل حيث كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “كلّنا كالغيث للغير .. ما دامت الدنيا بخير”.





وبعد إطلاق الدعاء تلقى حسين الجسمي عددًا كبيرًا من الرسائل التي تمنى له فيها محبوه رمضان مبارك ودوام الصحة والعافية.