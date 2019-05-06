ميعاد أذان المغرب | ميعاد أذان المغرب في مصر وكافة الدول العربية| ميعاد أذان المغرب في مصر| رمضان 2019| ميعاد أذان الفجر
الإثنين 06/مايو/2019 - 08:26 م
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ميعاد أذان المغرب، نقدم لكم اليوم متابعينا الكرام خدمة سهلة للتعرف على ميعاد أذان المغرب في مصر وجميع الدول العربية في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، ونقدم لكم ميعاد أذان المغرب، وبدأ أول أيام شهر رمضان المعظم اليوم الإثنين الموافق 6/5/2019 في مصر، حيث أن الكثير من الناس يبحثون عن توقيت وميعاد أذان الفجر في السعودية والرياض ومكة المكرمة وجدة.
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في السعودية 1440-2019
في هذه الفقرة سنتابع معكم ميعاد وتوفيت وميعاد أذان الفجر اليوم في السعودية 1440-2019، من خلا عرض عليكم ميعاد اذان الفجر والمغرب والصلوات الخمسة، في العديد من المدن السعودية.
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في الرياض 1440-2019
- أذان الفجر في تمام الساعة 03.51
- أذان الظهر في تمام الساعة 11.50
- أذان العصر في تمام الساعة 03.17
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.24
- أذان العشاء في تمام الساعة 07.54
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في مكة المكرمة
- أذان الفجر في تمام الساعة 04.26
- أذان الظهر في تمام الساعة 12.17
- أذان العصر في تمام الساعة 03.38
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.47
- أذان العشاء في تمام الساعة 08.17
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في المدينة المنورة
- أذان الفجر في تمام الساعة 03.51
- أذان الظهر في تمام الساعة 11.50
- أذان العصر في تمام الساعة 03.17
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.25
- أذان العشاء في تمام الساعة 07.55
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في الجوف
- أذان الفجر في تمام الساعة 03.37
- أذان الظهر في تمام الساعة 11.39
- أذان العصر في تمام الساعة 03.08
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.15
- أذان العشاء في تمام الساعة 07.45
ميعاد أذان المغرب والفجر اليوم في حائل
- أذان الفجر في تمام الساعة 04.03
- أذان الظهر في تمام الساعة 12.10
- أذان العصر في تمام الساعة 03.42
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.49
- أذان العشاء في تمام الساعة 08.19
ميعاد أذان المغرب والفجر اليوم في القريات
- أذان الفجر في تمام الساعة 04.09
- أذان المغرب في تمام الساعة 12.27
- أذان العصر في تمام الساعة 0406
- أذان المغرب في تمام الساعة 07.13
- أذان العشاء في تمام الساعة 08.43
ميعاد أذان المغرب والفجر اليوم في الإفلاح
- أذان الفجر في تمام الساعة 03.56
- أذان الظهر في تمام الساعة 11.50
- أذان العصر في تمام الساعة 03.12
- أذان المغرب في تمام الساعة06.22
- أذان العشاء في تمام الساعة 07.52
ميعاد أذان المغرب والفجر اليوم في جدة
- أذان الفجر في تمام الساعة 04.28
- أذان الظهر في تمام الساعة 12.20
- أذان العصر في تمام الساعة 03.39
- أذان المغرب في تمام الساعة 06.50
- أذان العشاء في تمام الساعة 08.20
ميعاد أذان الفجر والمغرب في مصر 1440-2019
- أذان الفجر في تمام الساعة 3:32
- أذان الظهر في تمام الساعة 11:52
- أذان العصر في تمام الساعة 3:29
- أذان المغرب في تمام الساعة 6:35
- أذان العشاء في تمام الساعة 8:01
ميعاد أذان الفجر والمغرب اليوم في السعودية 1440-2019
سيكون ميعاد أذان الفجر اليوم في السعودية 1440-2019، في تمام الساعة 04.22 صباحًا في المدينة المنورة، وفي تمام الساعة 04.28 بتوقيت مكة المكرمة، وميعاد أذان المغرب اليوم في السعودية 1440-2019، سيكون في تمام الساعة 06.51 بتوقيت المدينة المنورة، وفي الساعة 06.46 مساء في مكة المكرمة.
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